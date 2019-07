Noyade d'un Liégeois de 5 ans dans le sud de la France : le grand-père, sous le choc, se confie

Ce samedi 29 juin, un enfant de 5 ans est mort noyé dans une piscine dans le sud de la France. Le petit Maxime était originaire de Liège. Sa famille évoque un "choc terrible".

L'enquête au sujet de la mort d'un enfant liégeois de 5 ans est terminée, affirme la justice française. Les enquêteurs ont conclu à une noyade (et non une hydrocution, ndlr). Les faits se sont déroulés dans la piscine d'un camping en France. La famille venait d'y arriver après quinze heures de route et était sur le point d'entamer ses vacances.





Le grand-père raconte la journée tragique



Daniel, le grand-père du petit garçon s'est confié à nos confrères du journal La Meuse. La famille a voulu revenir sur le déroulement de cette tragique journée au camping "Les Plans" à Mialet (Cévennes). "Nous sommes sous le choc", affirme le grand-père.



"Maxime et sa famille sont partis vendredi soir vers 17h45 de chez moi. Ils ont ensuite roulé deux heures avant de faire une pause pour manger et se reposer. Ensuite, ils ont repris la route pendant 4-5 heures. Quand ils sont arrivés sur place, il était très tôt, leur logement n’était pas encore disponible. Ils ont donc décidé d’aller faire des courses et d’aller dîner. Contrairement à ce qui a été dit, ils ne sont pas directement allés se jeter dans l’eau de la piscine après avoir roulé sous la chaleur. Il faisait nuit. Une fois le repas terminé et les courses faites, la maman de Maxime a commencé à ranger les affaires, comme cela se fait quand on arrive en vacances"



Pendant ce temps, le père de Maxime décide d'emmener le petit garçon à la piscine. C'est là que l'enfant perd la vie dans des circonstances dramatiques.



Le garçon n'a pas pu être sauvé par les sapeurs-pompiers d'Alès, intervenus en urgence. Après enquête, le camping s'avère être en règle.