NRJ Music Awards: Angèle désignée artiste féminine francophone de l'année

(Belga) La chanteuse belge Angèle, qui cartonne avec son album Brol, a été désignée artiste féminine francophone de l'année, samedi soir, lors de la 21e cérémonie des NRJ Music Awards. Le duo formé avec son frère Evis Roméo a aussi été récompensé à Cannes pour le titre "Tout oublier".

"Tout oublier", a valu à Angèle et Roméo Elvis de s'illustrer dans la catégorie "chanson francophone de l'année". Tous deux étaient aussi en lice pour le duo francophone de l'année, qui a toutefois été remporté par Bigflo & Oli. Ces derniers ont aussi éclipsé les deux Belges en remportant l'award du meilleur clip, catégorie dans laquelle Angèle et Roméo Elvis étaient aussi en lice. La révélation francophone de l'année, récompense pour laquelle concourrait par ailleurs Roméo Elvis, est Bilal Hassani qui avait représenté la France à l'Eurovision plus tot cette année. Le titre d'artiste masculin francophone de l'année a été attribué à M. Pokora pour qui il s'agit du 12e trophée. Ed Sheeran a quant à lui été élu artiste masculin international de l'année, son équivalent féminin étant Ariana Grande. La chanteuse Lady Gaga et le comédien Bradley Cooper ont été élu duo international de l'année. (Belga)