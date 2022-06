Nucléaire iranien - France, Allemagne, Royaume-Uni et Etats-Unis exhortent l'Iran à "coopérer avec l'AIEA"

(Belga) Les ministères des Affaires étrangères des Etats-Unis et de l'E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne) ont exhorté mercredi l'Iran à "respecter ses obligations juridiques, et à coopérer avec l'AIEA", à la suite d'un rapport concluant à un manque de coopération de Téhéran.

Les quatre pays "saluent l'adoption par le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'une résolution en réponse à la coopération insuffisante de l'Iran avec l'AIEA, contrairement à ce qu'exige son accord de garanties conclu au titre du TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, NDLR) sur des questions sérieuses et sans réponse liées à l'application des garanties", selon un communiqué conjoint. "Nous exhortons l'Iran à répondre à l'appel de la communauté internationale à respecter ses obligations juridiques, et à coopérer avec l'AIEA pour clarifier et résoudre pleinement ces questions sans délai supplémentaire", ajoutent-ils. "Si l'Iran fait cela et si le directeur général est en mesure de rendre compte du fait que les questions pendantes liées aux garanties ont trouvé une réponse, nous ne considérerons plus nécessaire que le conseil en soit saisi ni qu'il prenne des mesures", assurent-ils. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté mercredi soir à Vienne à une large majorité une résolution rappelant formellement à l'ordre l'Iran pour son manque de coopération, ont indiqué à l'AFP des sources diplomatiques. Le texte déposé par les Etats-Unis et l'E3 est le premier critiquant Téhéran voté à l'agence onusienne depuis juin 2020, sur fond d'escalade du programme nucléaire iranien et d'impasse des négociations pour ressusciter l'accord de 2015. (Belga)