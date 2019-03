Obsèques d'Agnès Varda mardi au cimetière du Montparnasse à Paris

(Belga) Les obsèques d'Agnès Varda, figure du cinéma mondial et pionnière de la Nouvelle Vague, se tiendront mardi à 13h00 au cimetière du Montparnasse à Paris, a annoncé la Cinémathèque française, organisme chargé de la préservation et de la diffusion du patrimoine cinématographique français.

Un hommage lui sera rendu également le jour même à la Cinémathèque, qui a regretté dans un communiqué samedi une "amie incomparable", qui était "capable de faire cinéma de tout" et "n'a cessé de se déplacer et de se réinventer". L'artiste, inspiratrice de générations d'artistes, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à 90 ans, des suites d'un cancer. L'annonce de sa mort a ému de nombreux artistes, de Madonna qui a salué son "esprit curieux, créatif, enfantin jusqu'au dernier moment", au réalisateur français Claude Lelouch qui a rendu hommage à "une grande dame du cinéma". Samedi, le grand réalisateur américain Martin Scorsese a appelé sur instagram les jeunes réalisateurs à regarder les films d'Agnès Varda qui "a tracé son propre chemin" grâce à des "films fait main remarquables, avec ce bel équilibre entre documentaire et fiction". Femme de convictions ayant bâti une oeuvre originale, souvent pionnière, à la frontière entre documentaire et fiction, Agnès Varda était l'auteur de "Cléo de 5 à 7" (1962), "Sans toit ni loi" (1985), "Les Glaneurs et la Glaneuse" (2000), "Les plages d'Agnès" (2009) ou "Visages, villages" (2017).