Opaline Meunier: "On m'a laissé le choix entre mon emploi et 'Mons en Mieux'"

(Belga) "On m'a laissé le choix entre mon emploi au cdH et 'Mons en Mieux'. J'ai choisi le projet 'Mons en Mieux' et j'ai perdu mon emploi", déclare lundi midi Opaline Meunier dans une réaction au Soir. "Pour moi, il est inacceptable qu'on me tienne par un emploi, un salaire. Je ne fais pas de la politique pour ça", ajoute l'ex-présidente de l'Unécof.

Opaline Meunier avait annoncé sa décision de rejoindre la liste pluraliste du leader réformateur Georges-Louis Bouchez à Mons. Le cas de la jeune femme de 24 ans divise depuis le parti centriste, qui organisait un bureau de parti lundi matin. Le cdH annonçait par ailleurs dimanche soir qu'Opaline Meunier et le parti avaient mis fin, d'un commun accord, à tous les titres et fonctions que cette dernière y exerçait. "Je suis abattue mais je n'aurais pas pu faire autrement, même si c'est compliqué à encaisser. (...) J'ai pourtant été réglo, j'avais prévenu longtemps à l'avance", réagit Opaline Meunier. (Belga)