Opération de police controversée en France: Steve, 24 ans, disparaît dans un fleuve

Les recherches pour tenter de retrouver un jeune homme porté disparu lors de la nuit de la Fête de la musique à Nantes se poursuivaient mardi, a indiqué le parquet, quatre jours après une opération policière controversée. "Les recherches continuent, les auditions continuent, l'enquête se poursuit", a déclaré à l'AFP Pierre Sennès, procureur de la République à Nantes. "Pour l'instant les recherches n'ont pas abouti", a-t-il ajouté.



Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte pour tenter de retrouver Steve Maia Caniço, 24 ans, qui participait à une soirée techno à la pointe de l'île de Nantes vendredi, jour de Fête de la musique. "Les recherches de la personne disparue se poursuivent aujourd'hui grâce à des moyens nautiques", a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique.

Un appel à témoin a été lancé lundi par la police nationale et diffusé sur Twitter pour tenter de localiser le jeune homme, aperçu pour la dernière fois samedi matin vers 04H00 : 1,72m, yeux verts, lunettes, pull orné du drapeau américain.



Les témoins éventuels sont invités à appeler le commissariat de Nantes au 02.53.46.72.57 ou au 02.53.46.73.91.



Cette disparition a eu lieu dans un contexte houleux de fin de soirée, avec une intervention de la police qui a provoqué des chutes de participants dans la Loire, le plus long fleuve de France. Au total, 14 personnes ont été repêchées par les secours durant la nuit. Selon certains médias locaux, la police a essuyé des jets de projectiles et a répliqué avec des gaz lacrymogènes et chargé les participants.



L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie lundi. Vendredi pour la Fête de la musique, treize scènes avaient installées au bord de Loire, au bout de l'île de Nantes, avec l'autorisation tacite de jouer jusqu'à 04H00, selon l'association "Free Form" qui intervient au niveau national auprès d'organisateurs de rassemblements festifs. Vers 4H30 la situation s'était envenimée entre policiers et participants à la fête sur le fait de couper ou pas la musique, avait indiqué Samuel Raymond, coordinateur de Free Form, évoquant "des échanges de coups".



La pointe de l'île de Nantes n'est équipée d'aucun garde-corps.