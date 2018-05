Opération de recherche à Asse après une course-poursuite: deux suspects interpellés

(Belga) La course-poursuite entre la police et un véhicule en fuite entamée mardi soir depuis Bruxelles et qui a conduit à une opération de recherche à Asse, s'est soldée par l'interpellation de deux suspects d'un vol à main armée, indique la police locale bruxelloise. Les deux suspects avaient pris la fuite depuis Bruxelles via le ring jusqu'à Asse, où ils ont finalement pu être interceptés avec l'appui de la police fédérale et d'autres zones de police.

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a été avisée vers 18h30 d'un vol à main armée commis avenue des Pagodes. Une patrouille a été dépêchée sur place et a croisé en chemin le véhicule des auteurs en fuite. Une course-poursuite a alors débuté, qui s'est achevée à Asse où les suspects ont abandonné leur voiture pour continuer leur fuite à pied. La police de Bruxelles a entre-temps requis le renfort d'autres zones de police ainsi que de la police fédérale qui a appuyé son action avec un hélicoptère. Les deux suspects, qui s'étaient cachés dans une petite remise à bois, ont finalement été interpellés. (Belga)