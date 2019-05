Optimiste et confiant, le PS s'affirme "condition sine qua non du changement"

(Belga) "Le PS est candidat au changement. Il est même la condition sine qua non du changement après 4 ans et demi d'une politique désastreuse pour la grande majorité de nos concitoyens menée par un gouvernement fédéral totalement déconnecté des réalités des Wallons et des Bruxellois", a affirmé mercredi le président du parti, Elio Di Rupo, dans son discours du 1er mai prononcé à La Louvière où le parti socialiste, la FGTB et Solidaris avaient réuni leurs militants.

"Le bilan du gouvernement Michel est indigne: il a appauvri la majorité des citoyens" en imposant un saut d'index, en augmentant la TVA sur l'électricité de 6 à 21%, en reportant l'âge légal de la pension de 65 à 67 ans, en diminuant drastiquement le budget des soins de santé, a pointé Elio Di Rupo. "Avec le MR, une pluie de taxes s'est abattue sur notre pays, le gouvernement Michel-De Wever justifiant ses agissements par un prétendu retour à l'équilibre budgétaire en 2018. Mais l'équilibre budgétaire, on l'attend toujours alors que la destruction sociale, elle, est bien là", a-t-il ajouté. "Le gouvernement de Charles Michel a imposé d'énormes sacrifices aux citoyens. Pour rien. Absolument pour rien. Je n'ai rien contre la personne de Bart De Wever, mais je ne veux pas de sa politique. Je n'ai rien contre la personne de Charles Michel, mas je ne veux plus de sa politique", a martelé le président du PS avant de dérouler les propositions de son parti. Augmentation du salaire minimum à 14 euros de l'heure; garantie de l'indexation automatique des salaires, des pensions et des allocations, réduction de la TVA sur l'électricité de 21 à 6%; remboursement intégral des consultations chez le médecin généraliste; gratuité des repas chauds gratuits à tous les enfants en maternelle et en primaire; refinancement de la SNCB, ... Les mesures du PS sont connues et pour les financer, "nous revendiquons tout simplement la justice fiscale", ce qui passe entre autres par un impôt sur les grands patrimoines, une lutte acharnée contre la fraude fiscale, la réduction des impôts sur le travail, la taxation des plus-values ou encore la suppression des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, a résumé Elio Di Rupo. (Belga)