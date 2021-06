Orages: inondations dans le Pas-de-Calais et la Somme

De violents orages ont provoqué des inondations, dans la nuit de lundi à mardi, dans plusieurs communes du Pas-de-Calais, touchant particulièrement les environs de Béthune, ainsi que dans la Somme aux alentours d'Abbeville, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Des orages violents ont balayé le Pas-de-Calais entre 21H00 et 3H00 du secteur de Hesdin à celui de Béthune: le centre du département avec les secteurs de Bruay, Houdain, Auchel, Pernes, Noeux les Mines et Béthune ont été particulièrement impactés", détaille dans un communiqué le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Au total, les pompiers recensent 208 interventions liées aux intempéries dont 172 dans le centre du département, en grande majorité pour des inondations dans des habitations, et une sur la voie publique.

Dans la Somme aussi, "un puissant orage" a éclaté au dessus de la commune d'Abbeville, "pendant une demi-heure à une heure", et l'eau est montée très vite, a expliqué un porte-parole des pompiers à l'AFP.

Une centaine de sapeur-pompiers ont été sollicités. Ils sont intervenus "61 fois dont 43 à Abbeville" entre 18H et 22H essentiellement, "pour des inondations de sous-sols, maisons, parfois même des magasins", a-t-il précisé.