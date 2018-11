Orléans: un prêtre condamné à 2 ans ferme pour agressions pédophiles

Le prêtre Pierre de Castelet a été condamné jeudi à trois ans de prison dont un avec sursis pour agressions sexuelles sur mineurs, tandis que son supérieur, l'ancien évêque d'Orléans André Fort, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour non-dénonciation.

Le tribunal correctionnel d'Orléans n'a pas prononcé de mandat de dépôt à l'encontre de Pierre de Castelet, qui pourra ainsi voir la partie ferme de sa peine aménagée.

À l'audience fin octobre, le procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone avait demandé au tribunal de condamner Monseigneur Fort, 83 ans, à un an ferme avec mandat d'arrêt pour non-dénonciation, et l'abbé Pierre de Castelet, 69 ans, à trois ans de prison dont six mois avec sursis pour agressions sexuelles sur mineurs.

Olivier Savignac, l'une des victimes, s'est dit "satisfait" du jugement. "On a été entendu. Je suis heureux de mon pays", a-t-il réagi.

"Cette décision montre que les victimes seront désormais écoutées. Nous avons tous l'obligation légale de dénoncer des faits semblables", a ajouté Edmond-Claude Frety, avocat des trois parties civiles.

L'avocat de Mgr Fort a dit ne pas savoir s'il y aurait un appel, n'ayant pu en parler avec son client, qui n'était pas présent à la lecture du jugement.

"Mgr Fort est le bouc émissaire, on a jugé un lampiste", a estimé de son côté Alain Hugon, membre du comité de soutien de l'ancien évêque.