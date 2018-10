Ostende: l'Open VLD et le CD&V se lient et demandent à Groen de faire son choix

(Belga) L'Open Vld et le CD&V ont décidé de lier leur sort à Ostende. Les deux formations vont commencer des discussions en vue de former une majorité. La tête de liste libérale, Bart Tommelein, privilégie une alliance associant également Groen et la N-VA, la Stadslijst de Johan Vande Lanotte (sp.a) étant dans ce cas reléguée dans l'opposition.

Ni les libéraux, ni les chrétiens-démocrates n'ont encore reçu d'invitation à discuter de M. Vande Lanotte. Ils ont en revanche appris que la N-VA avait été appelée. Comme ils l'ont déjà fait à Gand, ils ont décidé de s'allier. Le nombre de choix possibles est donc réduit. M. Tommelein ne veut pas reconduire la coalition avec la Stadslijst même en étant le bourgmestre. Il a récolté en effet plus de voix de préférence que M. Vande Lanotte. Ce faisant, M. Tommelein place Groen face à un choix: ou une coalition rassemblant l'Open Vld, le CD&V, la N-VA et Groen, ou une coalition réunissant la Stadslijst, Groen et la N-VA. Or Groen privilégiait une alliance entre la Stadslijst, les libéraux et Groen... donc sans la N-VA, à l'instar de M. Vande Lanotte. "Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre sur pied une coalition du renouveau. L'Open Vld d'Ostende m'en a donné la mission unanimement", a annoncé le ministre flamand des Finances et de l'Energie. "Le CD&V et l'Open Vld ne vont plus se séparer. Ce sera ensemble dedans ou ensemble dehors". La coalition qu'il ambitionne de constituer rassemblerait 26.500 électeurs, plus qu'une coalition arc-en-ciel (sp.a, Vld, Groen), a-t-il fait remarquer. La tête de liste libérale estime qu'une coalition à 4 partis est parfaitement gérable. "Ce serait un équilibre sain et, dans une famille avec trois enfants, il y a plus souvent des disputes que quand il y a 4 enfants", a-t-il affirmé. La situation politique à Ostende présente plusieurs points communs avec celle de Gand et, selon plusieurs observateurs, les discussions dans les deux villes sont désormais liées. (Belga)