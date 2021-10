Ouganda: arrestation de militants s'opposant à un mégaprojet de TotalEnergies

Deux ONG françaises ont dénoncé samedi l'arrestation en Ouganda de six défenseurs ougandais de l'environnement, fustigeant une volonté des autorités ougandaises de faire taire les voix qui s'opposent à un projet pétrolier du groupe français TotalEnergies dans le pays.

Le principal groupe de défense de l'environnement en Ouganda, AFIEGO, a fait savoir dans un communiqué que six de ses militants étaient en garde à vue dans un commissariat près de Kampala depuis vendredi.

"Depuis plusieurs mois, AFIEGO est la cible de pressions et intimidations continues et croissantes des autorités ougandaises qui veulent l'empêcher de poursuivre ses activités contre le mégaprojet pétrolier de Total" en Ouganda, affirment dans un communiqué Les Amis de la Terre et Survie qui appellent à leur libération immédiate.

Les deux associations françaises affirment qu'il s'agit de la cinquième fois en 15 jours que des critiques du projet de TotalEnergies sont visés.

AFIEGO, qui fait partie des 54 ONG fermées par les autorités ougandaises en août pour de présumées infractions à la législation, estime que ces arrestations entrent dans le cadre d'un "effort coordonné pour réduire au silence les voix critiques" s'exprimant au nom des communautés menacées par le projet pétrolier.

En avril, les gouvernements d'Ouganda et de Tanzanie ont signé avec TotalEnergies et le géant chinois CNOOC des accords ouvrant la voie à la construction d'un oléoduc, l'East African Crude Oil Pipe Line (EACOP), qui convoiera sur 1.443 km le produit des gisements découverts en 2006 dans la région du lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda, jusque vers un port tanzanien de l'océan Indien.

TotalEnergies a promis de prendre des mesures pour réduire l'impact sur les populations et sur l'environnement de ce projet évalué à 3,5 milliards de dollars.

Mais les défenseurs de l'environnement estiment que ce projet fait perdre l'accès à leurs terres à des dizaines de milliers d'agriculteurs et représente une menace écologique pour cette région riche en biodiversité.

AFIEGO fait partie, au côté des Amis de la Terre et de Survie, d'un consortium de groupes de défense de l'environnement ayant assigné TotalEnergies devant la justice française pour n'avoir pas respecté ses obligations légales de protection de l'environnement et des droits des populations touchées par le projet.