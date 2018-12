Pacte de l'Onu sur les migrations - La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten dit croire en Charles Michel

(Belga) "Je crois dans la capacité du Premier ministre" Charles Michel à trouver une solution à l'impasse du gouvernement fédéral sur le pacte de l'Onu sur les migrations, a déclaré lundi la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten sur les ondes de la VRT (Radio Eén).

Tout comme le président du CD&V avant elle, Mme Rutten dit vouloir éviter des élections anticipées. "Personne ne pourrait défendre un message. Les gens sont allés voter en octobre, ils doivent y retourner en mai, ce serait fou de convoquer en plus des élections anticipées". La présidente des libéraux flamands se rassure quelque peu en entendant la N-VA affirmer ce week-end qu'elle ne comptait pas faire chuter le gouvernement. "Nous avons pu faire de bonnes choses. Ce serait dommage de tomber si près du but". Si elle apporte son soutien au Premier ministre, partisan du Pacte sur les migrations, elle dit aussi comprendre la position de la N-VA. "Si cela vit au sein de la population, on doit l'entendre". Mme Rutten se rallie à l'idée d'une déclaration interprétative jointe au pacte pour éviter tout malentendu, par exemple concernant le regroupement familial, et souhaite que M. Michel se rende en personne à Marrakech la semaine prochaine pour approuver le pacte. (Belga)