Panique à Lille: un "engin explosif artisanal" projeté contre des policiers

Un "engin explosif artisanal" a été projeté au sol mardi à la mi-journée en direction de policiers qui sécurisaient la gare de Lille-Flandres et a explosé sans faire de blessé, a annoncé à l'AFP le directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP) du Nord.



"Les policiers ont écarté les passants et se sont eux-mêmes écartés. L'engin, une bouteille, a ensuite explosé sur le parvis de la gare sans faire de blessé", a déclaré à l'AFP Jean-François Papineau, en précisant qu'une enquête avait été ouverte par le procureur de la République de Lille.



Une autre source policière a ensuite indiqué que l'engin projeté était "une petite bouteille, du type bouteille d'eau de 50 cl" et elle a entraîné "une petite explosion".



"Ca n'a rien d'inquiétant outre mesure", a-t-on ajouté en précisant que l'enquête était en cours et qu'aucune interpellation n'avait pour l'heure eu lieu.



Il s'agit d'un "engin très artisanal", a déclaré pour sa part une autre source.