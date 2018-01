Parc Maximilien - Des centaines de personnes protestent contre l'opération policière prévue ce dimanche

(Belga) Des centaines de personnes se sont rassemblées, dimanche en début de soirée, à la gare du Nord à Bruxelles, en signe de protestation contre l'opération de la police fédérale qui était planifiée au parc Maximilien. Il s'agit de personnes de tous âges et de toutes origines qui souhaitent, par leur présence, montrer leur opposition à la politique menée par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken et par le gouvernement fédéral. Ils souhaitent par ailleurs former une chaîne humaine allant du parc Maximilien à la gare du Nord.

Aucun demandeur d'asile ou migrant n'est présent ce dimanche dans le parc Maximilien. Des volontaires se sont en effet mobilisés afin qu'ils soient accueillis chez des citoyens-hébergeurs. Au total, entre 150 à 200 personnes se sont vu offrir l'hospitalité. Quelque 300 autres avaient déjà été accueillies samedi soir par des familles d'accueil et y restaient ce dimanche. Selon la plateforme d'hébergement citoyenne, en tout, ce sont près de 500 personnes qui ont été hébergées, un chiffre que les bénévoles de la plate-forme disent atteindre chaque soir. Selon les organisateurs, 2.000 personnes participent dimanche à l'action de protestation. (Belga)