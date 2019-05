Parcoursup: premiers résultats mercredi soir pour les 900.000 candidats

Parcoursup, la plateforme d'accès aux études supérieures, dévoile mercredi soir les premières réponses aux vœux des quelque 900.000 candidats inscrits, principalement des lycéens de terminale et des DENIS CHARLET

Parcoursup, la plateforme d'accès aux études supérieures, dévoile mercredi soir les premières réponses aux vœux des quelque 900.000 candidats inscrits, principalement des lycéens de terminale et des étudiants en réorientation. Un dispositif semblable à celui instauré en 2018, avec quelques ajustements.

- Ca commence mercredi soir -

C'est à partir de 19H00 mercredi que les jeunes recevront les premières réponses aux vœux inscrits au premier trimestre 2019. Pour les filières sélectives (IUT, BTS, classes prépa, écoles avec entrée sur concours ou sur dossier, etc), ce sera "oui", "non" ou "en attente". Pour les filières non sélectives (licences générales), "oui", "en attente" ou "oui si", si l'université considère que le candidat ne possède pas toutes les connaissances et compétences requises. Il est accepté à condition de suivre un parcours d'accompagnement.

Pour faire face à l'afflux de connections, la plateforme ne sera dans un premier temps que "consultable", avant de permettre aux candidats, plus tard dans la soirée, de répondre aux propositions.

Comme l'an dernier, et contrairement au dispositif précédent (APB), Parcoursup fonctionne "au fil de l'eau".

La plateforme est actualisée chaque jour, avant la journée de classe, les propositions refusées par des candidats étant immédiatement réintroduites dans le système pour être proposées à d'autres.

Les candidats peuvent se connecter sur la plateforme et recevront de toute façon un mail, un sms et une notification sur l'appli Parcoursup s'ils l'ont téléchargée (possible à partir de mercredi), avec le délai de réponse à chaque fois précisé.

- Diminuer le stress -

Parcoursup avait suscité l'an dernier de vives oppositions d'une partie des syndicats étudiants et enseignants, qui y voyaient un système de sélection pour l'entrée à l'université puisque chaque candidat est classé.

Le dispositif a été peu contesté cette année. Le ministère de l'Enseignement supérieur a cependant reconnu à la fin de l'été avoir mal anticipé le niveau d'angoisse provoqué par l'affichage des rangs en liste d'attente.

Cette année, les candidats en liste d'attente seront également informés du rang du dernier admis l'an dernier. Une information supplémentaire qui sera affichée pour les licences générales et les prépas, mais pas pour les BTS, IUT, instituts infirmiers (IFSI) et écoles d'ingénieurs et de commerce post-bac.

- En cas de "non" et rien d'autre -

Pour ceux qui n'avaient demandé que des filières sélectives et n'ont reçu que des "non": les lycéens peuvent demander un rendez-vous, à partir du 16 mai, avec un membre de l'équipe pédagogique de leur établissement, et les étudiants avec le service d'orientation de leur université.

Tous peuvent formuler de nouveaux vœux sur la phase complémentaire (qui démarre le 25 juin) pour des formations encore disponibles, et solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur de leur académie à partir du 6 juillet.

- Un calendrier resserré -

Autre changement par rapport à la première édition de Parcoursup: un calendrier et des délais de réponse aux propositions raccourcis, afin de remettre dans le système plus rapidement les places refusées.

Du 15 au 19 mai, les jeunes auront cinq jours (J+4) pour accepter, refuser ou placer "en attente" la ou les propositions reçues, un délai ramené à trois jours à partir du 20 mai. La plateforme sera figée et les délais de réponses suspendus pendant les épreuves écrites du bac (du 17 au 24 juin).

A partir du 25 juin, le candidat toujours en liste d'attente pourra, s'il le souhaite, hiérarchiser un ou plusieurs vœux grâce à une option "répondeur automatique". Un dispositif pour ceux qui ne veulent pas se connecter tous les jours à la plateforme: si le candidat reçoit une proposition, le répondeur l'accepte selon l'ordre établi par le candidat.

Autre dispositif à partir du 25 juin, des points d'étape obligatoires, destinés à ceux qui n'ont que des vœux en attente ou ont accepté une proposition en maintenant des vœux en attente.

Ceux qui ont accepté de manière définitive une proposition d'ici le 15 juillet doivent s'inscrire dans l'établissement avant le 19 juillet (fin de la phase principale).

Pour les autres, les inscriptions doivent s'effectuer avant le 27 août. L'an dernier, les inscriptions clôturaient fin septembre, trop tard pour que les places vacantes puissent profiter à quiconque.