Paris 2024: risques de surcoûts, l'Etat "veillera au respect" des budgets prévus

"L'Etat veillera au respect des engagements de la France dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues" pour les jeux Olympiques de Paris-2024, a affirmé vendredi le gouvernement après la diffusion d'un rapport alertant sur des risques de surcoûts pouvant atteindre 500 millions d'euros.

"Il appartient à l'ensemble des partenaires (...) de procéder aux ajustements nécessaires" dans le projet pour tenir les délais et le coûts, écrivent dans un communiqué commun les ministères de la Cohésion des territoires, de l'Action et des Comptes publics et des Sports.