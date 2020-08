Paris en zone rouge: les derniers touristes belges quittent la capitale pour éviter la quarantaine

Il est interdit d'y aller, sauf pour des raisons essentielles, et les Belges qui sont sur place ont jusqu'à ce vendredi 16 heures pour rentrer. Au-delà, ils devront respecter une quarantaine obligatoire.

Ils sont déjà nombreux à avoir déserté la capitale française. Dans un café habituellement bondé, le touriste belge a pratiquement disparu. "Il y en avait pratiquement un par heure avant la pandémie. Maintenant, on en a trois ou quatre par jour. Donc, il en manque quand même pas mal", remarque Vincent, serveur.



"Les Belges, il y en plus eu à partir du moment où on a fermé les frontières. Donc il y a plus de Belges, il y a plus d'Anglais et on est vraiment morts là", témoigne Kader, gérant de café.

Des terrasses jusque dans les lieux les plus touristiques. Le visage de la capitale française a changé. Depuis le début de l'année, Paris a perdu 16 millions de visiteurs pour nous sommes ici au pied de la plus importante attraction de Paris. Aujourd'hui les touristes belges n'ont plus le droit de venir ici. Lorsqu'on en cherche un, il est déjà devenu très compliqué à trouver.

Après de nombreuses tentatives, notre journaliste a fini par rencontrer une Belge. "On n'en a pas croisé beaucoup, nous on est là. On avait choisi notre moment, qui n'était pas le bon", raconte Laura.

Le passage de Paris en zone rouge aura aussi des répercussions pour Thalys. Depuis deux jours, le centre d'appels de la compagnie reçoit des centaines de demandes de remboursement. Dans les trains, les premiers Belges rentrent au pays.



"J'avais pas envie de rester à Paris (...) même si j'étais Parisien longtemps et j'ai fait des vacances d'une semaine et pas de deux", raconte Maxime. "Franchement la zone rouge, c' est un peu ridicule. On nous annonce ces zones rouges à seize heures et puis après on nous laisse quarante-huit heures pour rentrer", déplore Patricia. "On va essayer de se tester quand même dès qu'on rentre pour voir si tout va bien et rester en confinement durant les cinq prochains jours avant la rentrée des classes", explique Annabelle.

Les autorités rappellent que tout Belge revenant de zone rouge doit se placer en quarantaine. En cas de refus, les amendes peuvent monter jusqu'à 500 euros.