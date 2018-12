Paris et Londres conviennent d'un "plan d'action renforcé" face aux traversées de migrants

(Belga) Les ministres de l'Intérieur britannique et français se sont mis d'accord dimanche pour accroître la collaboration bilatérale face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord de petites embarcations qui se sont multipliées ces dernières semaines.

Au cours d'une conversation téléphonique, Sajid Javid et son homologue français Christophe Castaner sont convenus d'un "plan d'action renforcé", qui sera mis en oeuvre dans les prochaines semaines, selon le Home Office. Ce plan consiste en un accroissement du nombre de patrouilles de surveillance, des actions pour démanteler les gangs de trafiquants, et la sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche. Ces mesures seront déployées par le Centre de coordination et d'information franco-britannique situé à Coquelles, près de Calais (nord de la France). "Le Royaume-Uni et la France vont s'appuyer sur des efforts communs pour décourager l'immigration clandestine - protégeant nos frontières et les vies humaines", a déclaré M. Javid. Les deux ministres se rencontreront en janvier pour décider d'éventuels efforts supplémentaires. Face à ces mesures, l'association britannique Detention Action, qui vient en aide aux migrants, a appelé le ministre à "offrir un passage sûr pour les personnes en détresse" pour "éviter de nouvelles tragédies humaines". Sajid Javid avait récemment fait l'objet de critiques pour sa réponse face aux arrivées ou interceptions quasi-quotidiennes de migrants près des côtes britanniques ces derniers jours. Membre comme lui du parti conservateur, le député du Kent (sud-est de l'Angleterre) Rehman Chishti a déploré "un manque de leadership sur ce problème", tandis que le parti travailliste, principale formation d'opposition, a estimé que le ministre "tardait a réagir". Selon le député de Douvres, le conservateur Charlie Elphicke, "plus de 200 migrants sont arrivés sur les côtes du Kent à bord de petites embarcations ces deux derniers mois". Dans une tribune publiée par le Daily Mail, il affirme que "l'ampleur du problème est sans précédent", et réclame que certains navires de la police des frontières britanniques déployés en Méditerranée soient rapatriés dans la Manche. Dimanche, six Iraniens ont été interpellés par les autorités sur une plage de Kingsdown, près de Douvres, après avoir réalisé la traversée de la Manche à bord d'un bateau pneumatique à moteur. Les tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées ces dernières semaines. Depuis le 23 décembre, près d'une centaine de personnes ont été secourues en mer par les autorités françaises ou britanniques. La traversée de la Manche sur de petites embarcations est rendue particulièrement dangereuse par la densité du trafic maritime, les forts courants et la faible température de l'eau. (Belga)