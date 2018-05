Paris: l'homme qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide est un sans-papier malien

(Belga) Le jeune homme qui a sauvé samedi soir à Paris un enfant de quatre ans suspendu dans le vide au 4e étage d'un immeuble se nomme Mamoudou Gassama, un sans-papier originaire du Mali, a indiqué dimanche Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris.

"Le jeune homme qui a sauvé un bébé rue Marx-Dormoy en escaladant trois étages est un sans-papier arrivé du Mali en septembre. Avis à ceux qui crachent sur les migrants à longueur de journée. Merci Mamoudou Gassama", a tweeté l'adjoint communiste à la mairie de Paris, chargé du logement. Auparavant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait félicité le jeune homme. "Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement", a-t-elle réagi sur Twitter. Présenté par de nombreux médias comme un héros, Mamoudou Gassama a raconté notamment à la télévision BFMTV avoir "vu beaucoup de monde en train de crier, et des voitures qui klaxonnaient". "Je suis sorti, j'ai couru pour regarder les solutions pour le sauver. J'ai réussi à attraper le balcon, je suis monté comme ça et Dieu merci, je l'ai sauvé", a-t-il dit. La scène, spectaculaire, où l'on voit le jeune escalader à mains nues et en 30 secondes environ quatre balcons de la façade de l'immeuble jusqu'au 4e étage, pour récupérer l'enfant qui se trouvait suspendu par une main, dans le vide, à l'extérieur du balcon, a été filmée par des passants ébahis. A la suite de ces faits, le père de l'enfant a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de "soustraction à une obligation parentale", qui a été confiée à la brigade de protection des mineurs, a-t-on précisé de source judiciaire. (Belga)