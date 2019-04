Paris: l'un des premiers à être entré dans la cathédrale de Notre-Dame décrit le chaos

"Des vitraux explosés", la flèche en tombant qui "a fait un trou au-dessus du choeur": on a l'impression "d'un bombardement", décrit Philippe Marsset, le vicaire général de l'archidiocèse de Paris, parmi les premiers à être entrés dans la cathédrale dans la nuit.



"Cela fait 850 ans que cette église est construite, elle a résisté aux guerres, elle a résisté aux bombardements, elle a résisté à tout", se désole ce religieux ordonné prêtre dans cette cathédrale il y a 31 ans.



En pénétrant en pleine nuit, à peine l'incendie maîtrisé mais alors que des foyers brûlent encore, "on a l'impression d'être devant un bombardement", explique-t-il. "D'abord tout est noir et il y avait dans le fond, la grande croix jaune qui était illuminée par des flammes. C'était impressionnant!", décrit celui qui a veillé toute la nuit "au chevet de Notre-Dame qui pleure". "Sur la droite de cette croix, il y a Notre-Dame des piliers, une statue de Marie (...) elle est debout, vous avez la croix et notre Dame, là, au coeur de Notre-Dame", raconte-t-il.



Et au milieu de tout ça, un objet incongru: "Un robot lançait de l'eau". Et des "flammèches provoquées par le plomb fondu qui tombaient du toit". "Toute la nuit, j'ai vu défiler des hommes avec des larmes dans les yeux. J'ai employé cette image: c'est un chaos mais il ne faut pas que ça nous laisse K.O".



C'est pourtant bien le mot d'"enfer" qui lui vient quand il évoque le moment où l'incendie a éclaté peu de temps après la fin de la messe.



"C'est pas Notre-Dame des catholiques, c'est Notre-Dame de France, c'est Notre-Dame du monde: l'église brûle et le monde entier se met à pleurer".

Les pompiers, des héros

Pour le vicaire général, "ça n'est pas une petite église qui est abîmée, c'est le symbole de l'histoire de France et de Paris": "Cette église est tellement symbolique, c'est à partir de Notre-Dame que l'on compte les kilomètres, c'est l'Ile de la Cité, c'est le nombril de Paris".



"On est tous sidérés, c'est plus que miraculeux, c'est héroïque parce que miraculeux, ça veut dire que c'est une intervention divine", estime-t-il, ajoutant que les pompiers "sont des héros".



En cette semaine sainte, juste avant Pâques qui célèbre la passion du Christ pour les chrétiens, "des choses étaient prévues mercredi, jeudi, vendredi", détaille-t-il, sans aucune idée de la suite. "On ne sait pas encore où faire ça. C'est comme si on avait touché à notre maman".



Un peu déboussolé, l'homme désigne la cathédrale: "Mon lit est là. Ce matin, je suis au chevet de Notre-Dame qui pleure".