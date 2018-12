Paris Match met en une, sans savoir qui il était, un négationniste en "gilet jaune"

(Belga) Paris Match a mis jeudi en une, sans savoir qui il était, un "gilet jaune" qui s'est avéré être l'auteur antisémite Hervé Ryssen, face à un gendarme mobile, une couverture jugée "consternante" par la Licra.

Sur la photo prise par une photographe d'agence pendant la manifestation parisienne de samedi, le militant d'extrême droite en "gilet jaune" porte un drapeau tricolore. De profil, il discute avec un gendarme mobile casqué devant l'Arc de Triomphe. "Les antisémites et les négationnistes jubilent grâce à la visibilité que vous leur offrez ainsi!", s'est désolée la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) sur les réseaux sociaux. Hervé Lalin (dit Ryssen), ex-membre du Front National, a été condamné à de la prison à plusieurs reprises pour des messages antisémites, sur les réseaux sociaux, son blog ou dans ses livres. "La photographie a été choisie comme emblématique de la journée violente du samedi 1er décembre", a répondu le directeur de la rédaction de Paris Match, Olivier Royant. "Les dizaines de photojournalistes engagés sur le terrain, en raison des conditions extrêmement difficiles, n'étaient pas en mesure de recueillir l'identité, moins encore les arrière-pensées des manifestants", souligne-t-il. "Cette photographie fortuite révèle néanmoins l'infiltration du mouvement des gilets jaunes par les extrémistes, notamment, de l'ultra-droite. C'est ainsi que cet individu s'est retrouvé en couverture de notre magazine", poursuit Olivier Royant, rappelant que le magazine du groupe Lagardère combat "sans ambiguïté toutes les formes de racisme et d'antisémitisme". La Société des journalistes (SDJ) du magazine a déploré dans une "erreur", "qui ne reflète en rien les valeurs de Paris Match". "Tout le monde l'avait identifié, sauf Paris Match, apparemment", a condamné l'historien de la presse Christian Delporte sur Twitter. "En toute responsabilité, (...) ce numéro devrait aller au pilon". "Les gilets jaunes auront donc permis à un négationniste antisémite, admirateur de Faurisson, de faire la couverture de Paris-Match par effraction", a regretté de son côté la reporter du Monde Ariane Chemin. (Belga)