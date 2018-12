Paris se réveille et constate les dégâts après la manif des gilets jaunes: 1.500 tonnes de débris ramassés, 500 personnes continuent de nettoyer

Dans la capitale française, ce dimanche matin, l'atmosphère est plus calme. Il n'y a plus aucun gilet jaune. Les Champs-Élysées et les artères aux alentours revivent.

Mais les traces restent dans l'esprit des Parisiens. Les équipes de nettoyage sont toujours mobilisées. Entre 300 et 500 personnes travaillent actuellement pour tout remettre en état. Des renforts sont arrivés vers 5h du matin. 1.500 tonnes de débris ont été ramassés autour de l'Etoile.

La nuit a été très longue. En fin de soirée, la circulation a été rétablie, mais ces images restent: des automobilistes qui slaloment entre les débris, les voitures calcinées, les barricades.

Pompiers et policiers restent sur le qui-vive. Des dizaines de combis ont passé une bonne partie de la nuit près de l'arc de Triomphe, zone la plus tendue.

Les habitants, petit-à-petit, sont rentrés chez eux. Je retiens ces mots: "Quelle consternation, quelle tristesse". Certains sont à pied et font le tour pour constater, impuissants, les dégâts. Le montant de ceux-ci n'est pas encore connu, mais il est lourd, très lourd…





Un bilan plus lourd que le 24 novembre

Les violences samedi à Paris ont fait 133 blessés et conduit au placement en garde à vue de 378 personnes, selon un bilan de la préfecture de police dimanche. Au total, la police a procédé à l'interpellation de 412 personnes. Parmi les 133 blessés, 23 font partie des forces de l'ordre, a détaillé la préfecture de police.

Ce bilan, "très important" selon une source policière, est nettement supérieur, à celui de la précédente mobilisation parisienne le 24 novembre. Selon la préfecture de police, les violences avaient fait 24 blessés, dont 5 côté forces de l'ordre, 103 personnes avaient été interpellées, dont 101 placées en garde à vue.