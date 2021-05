Paris: un homme en garde à vue après un viol filmé par des riverains

Un homme a été placé en garde à vue après avoir été filmé en train de violer une femme par des riverains dans le XIXe arrondissement de Paris, a-t-on appris samedi auprès du parquet et de la police, confirmant une information du Parisien.



L'homme a été filmé dans la nuit de vendredi à samedi par des habitants du quartier Stalingrad, qui ont pris l'habitude de faire des vidéos des nuisances quotidiennes liées au trafic de crack. Sur ces images, diffusées sur Twitter, on distingue un homme en train de violer, sur la voie publique, une femme qui appelle à l'aide.



Selon une source policière, les faits se sont produits avenue de Flandre. Alertés peu avant 01h00 par des habitants, des policiers ont interpellé un suspect "désigné par la victime", a précisé cette source.

Un quartier gangréné par le trafic du crack



Sur une seconde vidéo, postée également sur les réseaux sociaux par des riverains, on voit un homme menotté être emmené par les forces de l'ordre.



Le suspect a été placé en garde à vue pour "viol par personne en état d'ivresse et trafic de stupéfiants", a précisé le parquet. L'enquête a été confiée au 2e district de police judiciaire.



Le nord-est de la capitale, notamment la place de Stalingrad et ses alentours, sont gangrénés par le trafic de crack, surnommé "la drogue du pauvre". Les riverains, excédés par la présence des toxicomanes, ont rebaptisé cette place "Stalincrack".



Au début du mois de mai, deux nuits de suite, des tirs de mortiers d'artifice ont visé des fumeurs de crack, selon des témoignages de riverains. Une enquête a été ouverte pour "violences avec arme".