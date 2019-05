Parlement bruxellois: le PS passe devant Ecolo

(Belga) À l'issue d'un peu plus de trois quart des dépouillements (514 bureaux sur 727), le PS, crédité de 20,26%, est annoncé en tête, pour l'élection du parlement bruxellois. Il passe devant Ecolo (20,00%), en forte progression, qui était pointé en tête en début de soirée. Le MR est troisième (17,97%), devant DéFI (15,29%), le PTB (12,27%) et le cdH (7,15%).

Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 21,11% des voix, devant la N-VA (17,94%), l'Open Vld (16,28%) et one.brussels-sp.a (13,80%). Suivaient le Vlaams Belang (8,03%), le CD&V (7,41%) et Agora (6,27%). Les résultats sont complets pour les cantons d'Ixelles et de Schaerbeek et partiels partout ailleurs. Les premiers résultats ont également été annoncés dans les cantons de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. (Belga)