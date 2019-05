Parlement flamand: la coalition sortante en perte, le Vlaams Belang grand gagnant

(Belga) Avec plus d'un tiers des votes comptabilisés, il semble clair que la composition du Parlement flamand va bien changer. Les partis du gouvernement sortant - N-VA, Open Vld, CD&V - perdent nettement du terrain tandis que le grand gagnant de la journée est le Vlaams Belang. Le parti d'extrême droite atteint les 18,2% des voix et devient le deuxième plus gros parti, derrière la N-VA. Selon les prévisions de la VRT, l'extrême gauche du PVDA obtiendrait également plusieurs sièges, une première.

Avec 27,8% des voix, la N-VA resterait le plus gros parti du Parlement flamand. Le parti accuserait toutefois une chute de 4,1 points de pourcentage (pp) par rapport à 2014, ce qui représente une perte de 8 sièges environ. Les partenaires de la coalition gouvernementale, le CD&V et l'Open Vld, perdent aussi du terrain. Les chrétiens-démocrates flamands, qui étaient encore le deuxième plus gros parti en 2014, chutent de 6 pp, à 14,2% des voix. Les libéraux flamands eux passent de 14,1% à 11,6%. Le grand gagnant n'est autre que l'extrême droite. Le Vlaams Belang passe de 5,9 à 18,2% des suffrages et devient dès lors le deuxième parti de Flandre. Au Parlement flamand, le parti obtiendrait ainsi 23 sièges, au lieu de 6 actuellement, selon les estimations de la VRT. À gauche de l'échiquier politique, l'image est partagée. Groen améliore légèrement son score, de 8,7% à 10,7%. Le sp.a perd lui du terrain, avec 9,8% (contre 14%). Pour la première fois, le PVDA glanerait des sièges au Parlement flamand. Il obtiendrait 5,9% des voix. Les estimations de la VRT tablent sur quatre sièges flamands pour l'extrême gauche. (Belga)