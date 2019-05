Parlement wallon: le PTB approche les 20% dans la circonscription de Liège

(Belga) Alors qu'un peu moins de 30% des bureaux de la circonscription de Liège ont été dépouillés, le PTB s'y annonce comme le grand gagnant du scrutin régional dimanche. Le parti d'extrême gauche fait un bond de 8,34 points de pourcentage et totalise 19,29% des voix. Il serait le deuxième parti de la circonscription, derrière le PS.

Le parti socialiste perd 3,28 pp mais reste premier, fort de 28,99% des suffrages. Il devance nettement le PTB, qui obtient 19,29% des voix. En troisième position se trouve le MR, avec 16,72% et une lourde chute de 5,88 pp. Le parti libéral semble payer sa participation aux gouvernements fédéral et wallon. Son partenaire à la Région, le cdH, perd lui aussi 4,08 pp et avec 7,34% des voix, le parti de la ministre sortante Alda Greoli n'est que cinquième de la circonscription. Les humanistes sont devancés par Ecolo, qui totalise 13,12% (+5,10 pp). Soixante-trois bureaux ont été dépouillés sur 212. La circonscription de Liège envoie 13 députés sur 75 au Parlement de Wallonie. (Belga)