Parly veut faire progresser la mixité hommes/femmes dans les armées

La ministre des Armées Florence Parly a confié à une amirale le soin d'élaborer un plan pour faire progresser la mixité hommes/femmes dans les armées et la lutte contre le sexisme, a-t-elle annoncé mercredi.

"Nos armées doivent être attractives, modernes et ouvertes. Elles doivent évoluer en fonction du rythme de la société", a-t-elle souligné lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"J'ai confié à l'amirale Anne de Mazieux (la seule amirale d'active actuellement dans les rangs de la Marine, NDLR) la responsabilité de me proposer un vaste plan mixité, qui aura pour objet de consolider l'égalité professionnelle, de veiller à la conciliation entre vie familiale et engagement militaire et de poursuivre la lutte contre tous les comportements sexistes", a-t-elle affirmé.

Les conclusions de ces travaux sont attendues au printemps 2019, précise-t-on au cabinet de la ministre.

L'armée française est la quatrième la plus féminisée au monde (15,5%), a rappelé Mme Parly. La Marine nationale a récemment ouvert aux femmes la filière très fermée des sous-mariniers: quatre femmes officiers ont réalisé au printemps dernier une première patrouille à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE).

Des mesures ont également été prises ces derniers mois pour "faciliter l'engagement et la parentalité", a-t-elle fait valoir, dans le cadre d'un "plan Famille" prévoyant notamment des places supplémentaires en crèche.

Mais "ce n'est pas assez", a tranché la ministre. "Les femmes doivent savoir que les armées sont ouvertes et accessibles, et qu'elles seront jugées en fonction de leur talent et de leur mérite et en aucun cas en fonction de leur genre".

Les armées françaises ont des besoins de recrutement de l'ordre de 20.000 personnes par an.

L'armée a par ailleurs été confrontée en mars à un scandale de harcèlement visant les jeunes filles à la prépa du lycée militaire de Saint-Cyr, perpétré par un petit clan ultraconservateur d'élèves.

Mme Parly a redit mercredi sa "tolérance zéro" à l'égard des comportements sexistes dans les armées.