Parti seul en randonnée, un Belge disparaît dans les Alpes: les secours lancent un avis de recherche

Un Belge a disparu dans les Alpes alors qu'il faisait de la randonnée ce 14 août. Selon les secours, l'homme est pourtant un randonneur expérimenté.

Il s'appelle Wouter, et a disparu entre Isola et Barcelonette, dans les Alpes, depuis le 14 août. Ce Belge, parti seul, est recherché par les services de secours en montagne des Alpes maritimes. Il a été vu pour la dernière fois au refuge de San Bernolfo en Italie, avant de disparaître sans laisser de traces. Selon les services de secours français, Wouter est un randonneur expérimenté, en bonne santé physique et mentale.

Un numéro de contact est renseigné sur l'avis de recherche publié sur Facebook.