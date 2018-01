Pas de préavis de grève au SHAPE, réunion prochaine avec la Défense et le cabinet Michel

(Belga) Les travailleurs civils du SHAPE n'ont pas déposé de préavis de grève à l'issue de la réunion de mardi avec les responsables de la base à Casteau. L'information rapportée par Sudpresse est confirmée par Patrick Salvi du Setca.

Les travailleurs civils sont sortis rassurés de la réunion, selon Sudpresse, qui indique que selon un représentant du Setca, l'intention est de maintenir le personnel civil, soit 241 travailleurs aujourd'hui. Le syndicat socialiste demande néanmoins plus de clarté quant à son futur statut devant l'état belge, futur repreneur des travailleurs civils du SHAPE. Les travailleurs demandent également à être impliqués dans le processus des futures discussions, tant le personnel civil que les pompiers qui devraient être intégrés à la Zone de Secours Hainaut-Centre. "Il n'y a certes pas de préavis de grève", a confirmé en soirée Patrick Salvi du Setca à l'agence Belga. "Mais une réunion est normalement prévue dans les prochains jours avec le cabinet du Premier Ministre et la Défense. Nous voulons en effet savoir qui dit vrai entre le maintien de l'emploi évoqué et le recours à la sous-traitance comme le veut la Défense. Les masques doivent tomber." Depuis l'accord de Lisbonne en 2011, stipulant la reprise des personnels civils de l'OTAN par les Etats membres, des craintes existent quant à l'emploi des civils au SHAPE. Il s'agit entre autres du personnel administratif, des électriciens, des chauffagistes ainsi que des pompiers de la caserne du SHAPE.