Pas de réception du Nouvel An à Ninove, sur avis de la police

(Belga) La réception prévue à Ninove le 6 janvier pour célébrer le passage à l'an neuf a été annulée sur avis de la police, a fait savoir mardi le conseil communal. La bourgmestre de la localité de Flandre orientale, Tania De Jonge, avait récemment annoncé que sa nouvelle coalition ferait des enjeux de sécurité une priorité.

La commune se trouvait dans l'incertitude depuis les élections communales d'octobre. Le parti d'extrême droite Forza Ninove, emmené par Guy D'haeseleer - qui siège au parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang - disposait de 15 sièges. Il manquait à la formation deux sièges pour atteindre la majorité absolue, l'Open Vld en ayant obtenu neuf et la liste Samen (CD&V, sp.a et Groen) sept. La bourgmestre actuelle, Tania De Jonge (Open Vld), avait annoncé il y a deux semaines être en mesure de composer une majorité avec la N-VA et Samen, mais l'appui seul du nationaliste flamand Joost Arents a permis à la nouvelle coalition de disposer de 17 des 33 sièges. Ce choix a valu à M. Arents une exclusion de la N-VA, qui avait fait le choix de rester dans l'opposition. Le nouveau collège sera installé jeudi. Durant sa première réunion, une marche d'extrême droite flamingante se qualifiant "pour la démocratie" et une contre-manifestation sont également prévues dans la commune. Les jeunes flamingants d'extrême droite de Schild & Vrienden et leurs aînés du Voorpost ont ainsi prévu de manifester depuis la gare à partir de 18h30, une initiative soutenue par la tête de liste de Forza Ninove. Un millier de personnes ont annoncé leur présence sur Facebook. La police a dès lors indiqué que la réception du Nouvel An pourrait en être perturbée. "Sur avis de la police, l'événement est annulé pour des raisons de sécurité", a annoncé le conseil communal. "La ville étudie la possibilité d'organiser une initiative similaire au printemps." (Belga)