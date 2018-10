Patrick Dupriez a annoncé son retrait de la co-présidence d'Ecolo

(Belga) Patrick Dupriez a annoncé vendredi soir son retrait de la co-présidence d'Ecolo. "Ecolo a besoin, plus que jamais, d'une équipe de co-présidents forte et totalement engagée. Pour des raisons strictement personnelles, j'ai aujourd'hui la conviction que je ne pourrai exercer ma mission à la hauteur de cette nécessité dans les mois qui viennent", a-t-il déclaré lors du Conseil de Fédération des écologistes à Namur.

"Par respect pour vous et celles et ceux qui comptent sur nous, j'ai donc décidé, après concertation avec Zakia, de passer le relais du mandat que vous m'avez confié", a-t-il encore expliqué. Dès lundi, l'autre co-présidente des Verts, Zakia Khattabi, entamera des consultations afin de pourvoir au remplacement de Patrick Dupriez. Selon les statuts, le remplaçant doit être un homme wallon. Sa désignation fera l'objet d'un vote en assemblée générale le 9 novembre prochain. L'équipe poursuivra le mandat actuel qui se termine après les élections de 2019. M. Dupriez a également salué les résultats de son parti à l'issue des élections: "notre responsabilité est grande à présent. Cette victoire électorale doit nous permettre de réaliser concrètement la transition écologique dans les communes et les provinces. Et une autre campagne débute sous de bons auspices, celle qui nous mènera vers les élections générales de mai 2019 et qui seront cruciales tant nous savons l'urgence de relever les défis qui nous mobilisent", a-t-il encore déclaré face aux militants. (Belga)