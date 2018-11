Patrick Evrard devient le nouveau bourgmestre d'Yvoir

(Belga) Les listes "La Relève" et "LB" (Liste du bourgmestre) ont trouvé un accord de majorité samedi après-midi à Yvoir, dans la province de Namur. Patrick Evrard, tête de liste "La Relève", devient le nouveau bourgmestre.

"Suite aux événements des derniers jours à Yvoir, les groupes politiques LB et La Relève se sont vus afin de débloquer une situation délicate pour la commune d'Yvoir, ses habitants et son personnel communal", expliquent Patrick Evrard et le bourgmestre sortant, tête de liste LB, Etienne Defresne. "A l'issue de ces rencontres, les deux listes sont parvenues ce samedi 10 novembre à conclure un accord de majorité débouchant sur un collège équilibré composé de trois mandataires La Relève et de trois mandataires." Pour rappel, un accord de majorité avait été conclu entre LB et EPY, une troisième liste, quelques jours après le scrutin du 14 octobre. Mais vendredi, la tête de cette troisième liste, Bertrand Custinne, annonçait que son groupe irait finalement dans l'opposition car un élu de LB souhaitait désormais siéger comme indépendant. Il laissait donc aux deux autres listes le soin de trouver la solution. Patrick Evrard, dans un premier temps renvoyé dans l'opposition malgré le meilleur score réalisé aux élections (43,39%), devient donc le nouveau bourgmestre. (Belga)