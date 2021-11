Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols et d’agressions sexuelles: 8 femmes témoignent contre l’ancien présentateur de TF1

L’enquête préliminaire visant Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols et agressions sexuelles a été classée sans suite. Choquées par l’issue de cette affaire, 8 nouvelles femmes ont accepté de témoigner dans le journal Libération.

Le journaliste et animateur français Patrick Poivre d’Arvor a été visé, voilà quelques mois, par une plainte pour agressions sexuelles de l’écrivaine Florence Porcel. Celle-ci l’accuse de l’avoir violée à deux reprises, en 2004 et 2009. Rapidement, l’ancien présentateur de TF1 clame son innocence et nie les accusations à son égard. La plainte a finalement été classée sans suite par le parquet de Nanterre en juin dernier.

Face à cette décision judiciaire, huit femmes – choquées de l’issue de cette affaire – ont décidé de prendre la parole et de témoigner contre Patrick Poivre d’Arvor dans les colonnes de Libération. Elles livrent des témoignages glaçants, révélant dans les moindres détails les abus dont elles ont été victimes. Au total, 22 femmes accusent le journaliste et animateur mais elles sont 11 à avoir porté plainte pour viols, agressions ou harcèlement, sur une période allant de 1985 à 2015. Selon le quotidien français, ces femmes "avaient déjà livré ces témoignages à la police au cours de l’enquête préliminaire ouverte en février 2021 contre l’ex-journaliste de TF1" mais les faits décrits n’ont malheureusement pas pu être poursuivi en raison du délai de prescription. Cela remontait en effet à plus de 40 ans.

"Un mode opératoire rôdé"

Libération a pu consulter les procès-verbaux et le journal pointe du doigt des témoignages semblables, où tout se recoupe. "Un mode opératoire rodé", souligne le média français. Il y a d’abord toute une série de questions indiscrètes : "Etes-vous en couple ? Etes-vous fidèle ? Etes-vous heureuse dans votre vie sexuelle ? Quand avez-vous fait l’amour pour la dernière fois ? Vous masturbez-vous ? Etes-vous nue ?", détaille Libé.

Ensuite vient le passage à l’acte. Patrick Poivre d’Arvor utilisait le journal télévisé de 20 heures pour appâter ses victimes. Elles étaient invitées à assister au JT puis après l’émission, à le rejoindre dans son bureau. C’est à ce moment-là qu’il entreprenait des démarches déplacées.

L’ancien présentateur de TF1 a été auditionné le 18 mai dernier par la police judiciaire mais il a rejeté l’ensemble des accusations. Il n’a cependant pas nié la partie sur les questions indiscrètes : "Je pense que c’est la moindre des élégances de demander à une personne qui vous plaît si elle est libre ou pas", a-t-il déclaré. Et de poursuivre en niant le reste : "Ces femmes ont certainement lu ce qui a été dit dans la presse. Il est possible que certaines se soient engouffrées dans la brèche. Certaines m’en veulent peut-être de les avoir oubliées."

Auprès de Libération, Patrick Poivre d’Arvor a rappelé que toutes les plaintes avaient été rejetées et dénonce "une tentative de contournement médiatique d’une décision judiciaire."