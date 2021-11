Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols: une journaliste fait de nouvelles révélations

Plusieurs femmes accusent l’ancien présentateur de TF1 de viols et d’agressions sexuelles. Une plainte avait d’ailleurs été déposée il y a quelques mois mais elle a finalement été classée sans suite. Depuis, les langues se délient et de plus en plus de témoignages affluent. Une journaliste française, Isabelle Morini-Bosc, a fait de nouvelles révélations sur le plateau de TPMP.

Le journaliste et animateur français Patrick Poivre d’Arvor est accusé de viols, d’agressions sexuelles ou d’harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Il y a quelques mois, l’écrivaine Florence Porcel a déposé plainte contre lui, l’accusant de l’avoir violée à deux reprises, en 2004 et 2009. Mais sa plaine a finalement été classée sans suite.

Depuis cette décision judiciaire, les langues se délient et les nouveaux témoignages affluent. Nous faisions état, ce mardi, de huit nouveaux témoignages recueillis par le quotidien français Libération. Huit femmes se sont en effet exprimées, dont 7 à visage découvert, sur les abus qu’elles ont subis de la part de PPDA.

D’autres jeunes femmes vont sortir du placard et vont témoigner

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste (TPMP), ce mardi 9 novembre, une nouvelle femme a pris la parole pour faire des révélations sur cette affaire. Il s’agit de la journaliste française Isabelle Morini-Bosc, qui raconte avoir eu plusieurs rendez-vous avec Patrick Poivre d’Arvor au cours de sa carrière. Elle dit d’ailleurs qu’elle n’est "absolument pas surprise" de telles accusations. Elle estime aussi que d’autres jeunes femmes "vont sortir du placard et vont témoigner."

"Il vous a déjà draguée vous ?", lui lance alors Cyril Hanouna. "Il a besoin de sentir l’admiration dans le regard des femmes et des femmes très intellectuelles, un peu froides… Mais moi, je m'en sors par des boutades à chaque fois alors des femmes comme moi, rapidement, ne l’intéressent plus. Et ça a été le cas. En plus, on avait de telles relations de boulot qu’il ne pouvait pas…", indique la journaliste française.

La journaliste se méfiait de lui

Le présentateur de TPMP lui a également demandé si elle avait déjà eu un rendez-vous avec lui. "Oui, bien sûr", répond-elle d’emblée. "Vous avez déjà été dîner avec lui, seule ?", poursuit Cyril Hanouna. "Seule, non, parce que je me suis méfiée dès le début. J’ai déjeuné seule avec lui à plusieurs reprises mais pour le travail. Et pour les dîners, c’était toujours quand on était plusieurs”, se souvient Isabelle Morini-Bosc, avant de raconter qu’une de ses amies journalistes a déjà dîné seule avec Patrick Poivre d’Arvor : "Quand elle est allée le voir, c’est la première fois de ma vie où je lui ai dit : 'Écoute ne mets pas une mini-jupe’. Elle ne nous en plus parlé et puis 3 ou 4 jours après elle nous en a parlé en larmes et en disant que oui, ça s’était très mal passé", dit-elle. Selon elle, si personne n’en a parlé c’est parce que sa voix ne valait pas pour preuve et que ces jeunes femmes ne voulaient tout simplement plus en reparler.