Patrick trouve un œuf GIGANTESQUE dans son poulailler: ce qu'il découvre à l'intérieur est surprenant (vidéo)

Un éleveur de Saint-Lattier en France a fait une découverte surprenante dans son poulailler il y a quelques jours. Il a trouvé un œuf quasiment 4 fois plus gros que la moyenne.

Patrick Jay, un éleveur français, a trouvé un oeuf énorme dans son poulailler à Saint-Lattier le 1er mai. Il s'est exprimé sur les ondes de RTL France. "J'ai ramassé l'oeuf à la main et vu sa grosseur, j'ai décidé de le peser pour voir. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il faisait 216 grammes. C'est énorme, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça. Comparé à un œuf normal qui fait entre 62 et 65 grammes. C'est plus de trois fois le poids", a expliqué l'éleveur. Ce dernier n'a pas pu identifier la poule qui a pondu cet oeuf. "Ce n'est pas possible, car j'ai 6 000 poules dans le bâtiment. Elle a dû avoir du mal à le pondre et elle a du mettre un bon moment avant de pouvoir le faire", a ajouté l'homme.



"A l'intérieur de l'œuf, il y avait deux jaunes et un œuf entier avec sa coquille qui pesait plus de 60 grammes. De quoi faire une omelette sans problème pour une personne", a précisé le Français.