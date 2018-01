Paul Bocuse était "comme chez lui" chez le chef belge Pierre Wynants: il raconte quelques souvenirs avec le chef décédé ce samedi

Pierre Wynants était un ami proche de Paul Bocuse. Il l'avait d'ailleurs accueilli souvent dans son restaurant étoilé, le "Comme chez soi" à Bruxelles. Thibaut Baltazar et Gaetan Lillon s’y sont rendus aujourd’hui pour le RTL INFO 19H.

Pierre Wynants et son épouse Marie-Thérèse se remémorent les bons moments passés. Le couple se rappelle notamment de cette fameuse soirée de 1984. Les plus grands cuisiniers français sont présents, parmi lesquels Paul Bocuse. Le chef français mange à leur restaurant pour la première fois. "C’était l’enterrement de Marcel Kreusche (le repreneur de la Villa Lorraine en 1953, ndlr), l’événement de cette année-là, en 1984, quand il est décédé, ils ont appris qu’on avait une table en cuisine et on leur a fait un repas très simple, mais sympathique, comme ils aiment beaucoup", commente Pierre Wynants.





A l'origine d'une tradition

Au cours de cette soirée, Paul Bocuse se lève et prend la parole. Il demande à chaque hôte de signer le mur à côté duquel ils ont mangé. Cette initiative deviendra une tradition dans le restaurant bruxellois. "Tous les grands chefs ont signé, puis tous les clients, les personnalités ont signé également. Pour nous, c’est un souvenir extraordinaire".





Une cuisine "classique", mais pas que

De là naît une vraie amitié entre les deux hommes qui se rendent visite régulièrement, à Bruxelles ou à Lyon. Ces rencontres influenceront la cuisine de Pierre Wynants, et indirectement celle de son beau-fils, Lionel Rigolet, qui lui succède à la tête du restaurant en 2006. "C’est sûr qu’il avait une cuisine beaucoup plus classique, mais moi, je dis toujours, ce n’est pas une cuisine classique, c’est une cuisine de produits et de goûts, et c’est ce que je fais aujourd'hui de plus en plus".

En revoyant Paul Bocuse sur ces photos, Pierre Wynants se rappelle d’un gardien de la tradition, amateur de cuisine classique. Les deux chefs se connaissaient depuis plus de 40 ans.