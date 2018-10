Paul Magnette: "Le PTB doit prendre ses responsabilités"

(Belga) Le chef de file du PS à Charleroi et bourgmestre sortant, Paul Magnette (PS), invite le PTB à prendre ses responsabilités, dans un entretien accordé au Soir samedi.

"Il faudra prendre des responsabilités", assure M. Magnette qui annonce avoir proposé au PTB deux postes dans le collège de Charleroi: l'échevinat du logement, avec la présidence de la société de logements La Sambrienne, et un autre échevinat. Toutefois son sentiment est que les candidats du PTB "ne veulent pas y aller, mais ils ne peuvent pas décliner les invitations...". Il a demandé aux représentants du PTB de venir jeudi prochain "avec des propositions concrètes, avec la faisabilité technique et financière". "Est-ce qu'ils sont prêts à faire des compromis ? Pas des compromissions, mais bien des compromis ? Et, dans ces conditions, sont-ils prêts à rentrer dans l'exécutif?", s'interroge le bourgmestre sortant. "L'expérience que nous vivons, à Charleroi, à Liège ou à Molenbeek est intéressante", indique M. Magnette qui estime même qu'elle "a une portée nationale et européenne". (Belga)