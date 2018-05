Paul Magnette se joint aux excuses d'Eric Massin dont il juge l'expression "intolérable"

(Belga) Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a jugé "intolérable" mercredi l'expression formulée par le président de la fédération PS de Charleroi Eric Massin à l'égard de la bourgmestre de Courcelles Caroline Taquin (MR). Il a joint ses excuses à celles formulées mardi soir par l'auteur des propos.

Lors de son discours prononcé à l'occasion du 1er mai, le mandataire socialiste avait en effet tenu des propos insultants vis-à-vis de Caroline Taquin, traitant celle-ci de "salope". Eric Massin était en train d'énumérer les différentes têtes de listes PS dans les communes de la région en vue des prochaines élections communales d'octobre prochain. Lorsqu'il est arrivé à aborder celle de Courcelles, qui sera opposée à Caroline Taquin, le député fédéral a déclaré qu'elle "n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope". Après un blanc, le président de la Fédération PS de Charleroi a ajouté: "Là je suis trop méchant, des bourgmestres du coin". "L'expression d'Eric Massin est intolérable et inexcusable. Je n'essaierai pas de l'expliquer par les circonstances", a commenté Paul Magnette, interrogé mercredi par l'agence Belga. Le bourgmestre de Charleroi a ajouté qu'il joignait ses propres excuses à celles formulées par Eric Massin mardi soir, "à l'égard de Caroline Taquin, et de toutes les personnes qui se sont senties blessées par de tels propos". Toujours selon M. Magnette, Eric Massin a tenté d'entrer en contact à plusieurs reprises depuis mardi avec la bourgmestre de Courcelles pour lui formuler des excuses directes. Plus largement, le bourgmestre de Charleroi a dit espérer que cet épisode pourra servir d'avertissement à l'égard de tout risque de dérapage futur durant la campagne. (Belga)