Pays-Bas: la police tire sur un homme à Groningue

(Belga) La police a tiré dans les jambes d'un homme suspect armé d'un couteau à Groningue (Pays-Bas), dans la nuit de mardi à mercredi.

L'homme n'a pas répondu aux injonctions des policiers et refusait de déposer son couteau, a indiqué un porte-parole de la police. Un tir d'avertissement ne l'a pas ravisé non plus, c'est pourquoi la police a tiré dans ses jambes. L'incident s'est produit vers 1h du matin. L'individu, dont l'identité n'est pas encore connue, a été emmené à l'hôpital. (Belga)