A trois semaines de la présidentielle, Valérie Pécresse veut croire que rien n'est joué, malgré son retard dans les sondages et la difficulté à se faire entendre à l'heure de la guerre en Ukraine.

"Je serai la surprise du second tour, j'ai été la surprise toute ma vie, aux régionales, à la primaire de la droite... Je suis tenace, déterminée", a affirmé lundi soir sur CNews la candidate LR en ajoutant: "celui qui gagne est celui qui y croit jusqu'au bout".

Problème: les sondages la placent en 4e ou 5e position, autour de 11%. Valérie Pécresse avait pourtant grimpé jusqu'à 17 ou 18% en janvier. Elle semblait alors capable de battre Emmanuel Macron au deuxième tour.

Chez LR, on veut y croire: "tout se joue dans les trois semaines qui viennent", assure le président du parti Christian Jacob, qui rappelle qu'aux régionales "les sondages dans les 15 jours précédant les élections donnaient le FN surcoté entre 5 et 15 points".

On souligne aussi, dans le camp Pécresse, un sondage OpinionWay pour CNews la créditant lundi de 13% (+2 points sur une semaine).

Mais inverser la tendance supposerait qu'elle distance durablement Eric Zemmour, en perte de vitesse, et rattrape Marine Le Pen, qui a peu pâti des événements en Ukraine.

"Elle est dans la position la plus difficile car elle a a minima trois adversaires à gérer, avec des enjeux différents", estime Emilien Houard-Vial, doctorant en science politique et enseignant à Sciences-Po.

Face à Emmanuel Macron, qui a présenté jeudi un projet dont plusieurs mesures semblent inspirées de LR, Valérie Pécresse étrille "un mauvais plagiat", et un programme "dans le déni total sur les questions d'autorité".

Mais entre la retraite à 65 ans, l'allègement de la fiscalité des successions et la contrepartie d'activité pour le RSA, "il n'y a pas de marqueur très fort qui donne envie à l'électorat d'aller voter Pécresse plutôt que Macron", estime M. Houard-Vial.

- "Maladresses" -

Et si Eric Zemmour "tombe, Marine Le Pen en tirera forcément avantage", ajoute-t-il, convaincu que "l'enjeu pour Valérie Pécresse est moins d'arriver au second tour que de faire un score honorable".

La campagne de la candidate LR, qui attend toujours le soutien hypothétique de l'ancien président Nicolas Sarkozy, avait pourtant bien commencé après sa victoire à la primaire, sous le signe du rassemblement.

Mais "on a eu beaucoup de mal à se redresser du premier meeting au Zénith. Il y a eu un avant et un après" ce meeting parisien raté, soupire un soutien, selon qui "elle a cristallisé un certain nombre de maladresses. Ce qu'on lui reproche c'est systématiquement la forme".

A chaque fois les réseaux sociaux ont fait caisse de résonance, comme ce weekend lorsqu'elle a avancé plusieurs noms pour un gouvernement idéal: "une connerie monumentale", soupire un membre de l'organigramme, qui a "d'abord cru à une fake news".

Pour reprendre la main, Valérie Pécresse se démultiplie cette semaine à la télévision. Elle sera chez Cyril Hanouna sur C8 mercredi et sur France2 jeudi pour "Elysée 2022". "Elle a une carte à jouer, car elle est excellente dans ce type d'émission, face aux gens", assure un soutien.

Mais "le problème est qu'on n'a pas de débat" avec le président sortant, ajoute-t-il.

Pour contourner cette difficulté, la candidate interpelle Emmanuel Macron par meetings et médias interposés, déplorant qu'il ne propose "rien sur la montée de l'islamisme, la baisse de la dette, les grandes réformes de l'Etat, deux fois moins de baisse d'impôts que moi..."

Après une "grosse séquence régalienne" jeudi, marquée par la présentation d'un projet de loi constitutionnelle sur l'ordre, la candidate sera en déplacement à Bordeaux vendredi pour un nouveau meeting, avant de se rendre samedi dans les Bouches-du-Rhône et dimanche dans un village du Vaucluse.

L'occasion, selon son entourage, d'un "dialogue au format tranchant avec les déplacements d'Emmanuel Macron où les questions comme les interlocuteurs sont triés".