Pédophilie dans l'Église: religieux et religieuses soutiennent la commission indépendante

La Conférence des religieux et religieuses de France (Corref), réunie à Lourdes, a annoncé mardi qu'elle décidait de "s'associer" à la décision des évêques prise la semaine dernière de mettre en place une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs.

La Corref, qui regroupe 450 membres soit l'ensemble des responsables d'instituts religieux (moines, frères et sœurs), a pris cette décision lors de son assemblée générale d'automne, qui suit celle des évêques, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Elle s'est également déclarée favorable à plusieurs démarches, proposées aux instituts, comme la mise en place de "protocoles sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables", "rendre possible une meilleure prise en charge des auteurs" et "avancer sur différentes modalités de réparation pour les personnes victimes".

Par ailleurs, la Corref, qui avait organisé en juin une rencontre entre les responsables d'instituts et des personnes victimes, entend favoriser, lors de groupes de travail et de journées spécifiques, "l'accès à la parole" des membres d'instituts qui ont été victimes, "en France mais aussi en d'autres pays".

Mercredi, la Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé la création d'une commission indépendante qui doit "faire la lumière" sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église depuis 1950 et "évaluer les mesures prises depuis les années 2000". Avec, à la clé, un rapport, rendu "d'ici 18 mois à 2 ans".