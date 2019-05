Pédophilie : Timmermans, lui-même victime, exhorte l'Eglise à agir

Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a évoqué mercredi à Varsovie son expérience de victime d'un prêtre pédophile et exhorté l'Eglise catholique "à ne pas laisser impuni" ce genre de crime.

"Premièrement, et comme je l'ai dit publiquement aux Pays-Bas, je le dis à d'autres victimes: n'ayez pas honte. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait de mal", a-t-il déclaré à la presse.

"A mon église catholique: assurez-vous qu'il n'y a pas d'impunité, analysez le problème, comme l'ont fait d'autres églises d'autres pays, allez au fond des choses", a-t-il ajouté.

"Si des personnes se sont livrées à des actes criminels, dénoncez-les auprès des autorités afin qu'elles puissent être poursuivies", a-t-il poursuivi.

M. Timmermans, 58 ans, qui brigue la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, a révélé au début des années 2000 avoir été victime d'un prêtre américain à l'âge de 13 ans.

"J'aimerais que mon église dans le monde entier passe par un processus de vérité et de réconciliation", comme en Afrique du Sud après l'apartheid, a-t-il affirmé.

"C'est ce dont notre église a besoin (....), mais si nous voulons le pardon, et c'est aussi mon expérience personnelle, le pardon vient s'il y a la reconnaissance de la culpabilité (...) C'est ce qui s'est passé dans mon cas".

M. Timmermans a fait cette déclaration alors que la pédophilie au sein du clergé est devenue en Pologne un des principaux sujets du débat public à quelques jours des élections européennes, à la suite de la diffusion d'un documentaire, visionné depuis près de 21 millions de fois.

Selon les analystes, l'onde de choc soulevée par le documentaire "Ne le dis à personne" des frères Tomasz et Marek Sekielski risque de pénaliser le parti conservateur au pouvoir, très proche de l'Eglise, et qui se trouve actuellement au coude à coude avec la Coalition européenne de plusieurs partis d'opposition.

Pour parer au danger, le parti Droit et Justice (PiS) a voté la semaine dernière une loi durcissant considérablement les peines pour pédophilie et annoncé la création d'une commission pour examiner tous les cas de pédophilie, et pas seulement ceux impliquant le clergé.

L'initiative est critiquée par l'opposition, qui souhaite obliger la hiérarchie catholique à s'expliquer sur la faiblesse de sa réaction à cette tragédie.