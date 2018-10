Permis octroyé pour la rénovation du passage de la Gare à Namur

(Belga) Le permis nécessaire à la rénovation du passage de la Gare a été accordé par la Wallonie à la Ville de Namur, a indiqué vendredi le collège communal.

Situé au coeur de la zone A+ du schéma de développement communal, le passage fut un haut lieu de la capitale wallonne mais avait perdu son attractivité. Le sol, l'égouttage, les plafonds, les façades, les verrières et l'éclairage vont être remis à neuf ou remplacés. Des caméras de surveillance seront aussi placées, tandis qu'un au auvent et un dispositif pour éviter les pigeons devraient être installés. L'objectif de la rénovation est d'embellir et rendre son lustre d'antan à cet axe piéton majeur entre le centre historique de la ville et la gare SNCB. La galerie commerciale qui s'y trouve va également pouvoir en bénéficier. Une charte d'urbanisme sera adoptée par les propriétaires pour que les vitrines ne soient désormais plus occultées. Le collège communal ajoute que le chantier permettra la revalorisation d'un ouvrage significatif du patrimoine art déco local et s'inscrit dans un programme plus vaste de requalification du nord de la corbeille du schéma de structure de la commune. Les travaux devraient débuter en février 2019 et durer jusqu'au printemps. Le passage restera accessible, hormis lors de la pose du revêtement du sol. Le budget n'a lui pas encore été communiqué. (Belga)