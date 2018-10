Perwez: "C'est incroyable", s'enthousiasme Jordan Godfriaux qui a détrôné André Antoine

(Belga) Tête de liste du groupe Ensemble! et député MR au parlement wallon, Jordan Godfriaux est le nouveau bourgmestre de Perwez, dans le Brabant wallon.

La liste Ensemble!, qui rassemble des candidats MR et Ecolo, obtient 51,78% et onze sièges face à la liste DRC+ emmenée par le président du parlement wallon, André Antoine. DRC+ (cdH-PS) n'a pas réussi à conserver la majorité, la liste n'obtenant que dix sièges. "C'est incroyable, cette progression de plus de 12% face à André Antoine qui avait une équipe très forte. Nous sommes là pour les Perwéziens demain et notre victoire veut dire que nous allons remettre les citoyens au centre du débat. Et nous allons aussi travailler main dans la main avec le personnel communal, ce qui est très important pour moi", a réagi le nouveau bourgmestre de Perwez, Jordan Godfriaux. Quant aux rapports qu'il compte construire avec la liste DRC +, reléguée dans l'opposition pour les six années avenir, le député libéral affirme qu'il en a déjà discuté avec certains candidats durant la campagne, et que son objectif sera malgré tout de créer des ponts. (Belga)