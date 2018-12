Victoire symbolique pour les gilets jaunes en France: un rond-point portera le nom de leur mouvement

La lutte des gilets jaunes "mérite d’être gravée dans le marbre". Tels sont les mots prononcés par Jean Vila, maire de Cabestany, une commune située dans les Pyrénées-Orientales. Lors de son conseil municipal, Jean Vila a insisté sur l'importance d'un tel mouvement, n'hésitant pas à le comparer à des combats ayant marqué la République.

"Ils (les gilets jaunes, nldr) portent, seuls, l’essentiel des revendications de la France qui travaille, celle qui a travaillé ou qui veut travailler. Cette lutte s’inscrit bien dans la tradition française des grandes conquêtes sociales de notre pays : la Révolution de 1789, la Libération, Mai-68 et les grandes luttes de 1995. Il est certain que celle des Gilets jaunes marquera à jamais les luttes sociales en France", a-t-il affirmé.

Avant d'ajouter: "C’est la raison pour laquelle j’ai proposé au conseil municipal de donner le nom des Gilets jaunes à un rond-point de notre commune". Comme l'explique le Parisien, la municipalité va désormais choisir l'un des ronds-points de la ville qui ne porte pas de nom pour le baptiser "Rond-point des gilets jaunes".

Par ailleurs, les annonces d'Emmanuel Macron lundi, dont la plus emblématique porte sur une hausse de 100 euros des revenus au niveau du Smic, ont été diversement reçues par des Français, réclamant moins de taxes et plus de pouvoir d'achat.