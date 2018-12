Philippe De Backer se réjouit de l'accord social conclu chez bpost

(Belga) Le ministre des Télécommunications et de la Poste Philippe De Backer (Open Vld) se réjouit de l'accord conclu par les partenaires sociaux chez bpost, indique-t-il dans une réaction envoyée à Belga jeudi soir.

La direction de bpost et les partenaires sociaux ont conclu une convention collective de travail (CCT) pour la période 2019-2020, a annoncé l'entreprise publique. Selon bpost, les mesures prises visent à valoriser le pouvoir d'achat des travailleurs et à répondre à la problématique de la charge de travail. "Je suis très heureux que les partenaires sociaux et la direction de bpost aient réussi à conclure un accord social", réagit Philippe De Backer. "Cet accord garantira le retour de la paix sociale dans l'entreprise et le rétablissement de la confiance. Il intervient à un moment crucial, juste avant la fin de l'année." Le ministre se montre également "ravi que cet accord prépare bpost pour l'avenir, et permet ainsi à l'entreprise de répondre encore davantage aux besoins du client. Une entreprise qui s'occupe de ses employés est une entreprise qui peut se développer à l'avenir", estime-t-il. (Belga)