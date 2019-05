Philippe Martinez en passe d'être reconduit à la tête d'une CGT en plein blues

L'actuel secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, doit être officiellement reconduit vendredi matin à Dijon à la tête d'un syndicat lézardé par les doutes, à l'issue d'un 52e congrès sans entrain.

Seul candidat au poste, il doit être officiellement désigné par le Parlement du syndicat. Son score sera scruté.

Au dernier congrès à Marseille, au lendemain du scandale sur le train de vie de l'ex-dirigeant Thierry Lepaon, il avait été élu à 95,4%.

Une fois son élection proclamée, le secrétaire général de la CGT fera un discours pour clore une semaine où a percé un certain malaise chez les cégétistes.

Ceux-ci le lui ont d'ailleurs signifié dans les urnes en votant de manière mitigée son bilan (70,86%), loin des scores obtenus par Bernard Thibault par exemple.

L'ombre des "gilets jaunes" a plané toute la semaine sur le Palais des congrès de Dijon, revenant régulièrement dans les interventions alors que la CGT a largement été dépassée par ce mouvement né il y a six mois.

"Ces occupations de ronds-points nous ramènent à nos responsabilités face à ces invisibles, éloignés des partis politiques et des syndicats", a lancé une syndicaliste francilienne.

L'ambiguïté du numéro un de la CGT sur ce mouvement spontané, protéiforme, sans leader et propulsé grâce aux réseaux sociaux - et qui a obtenu des concessions du gouvernement - a crispé des adhérents.

Cette crise s'est ajoutée à la rétrogradation fin 2018 de la CGT à la deuxième place, derrière la CFDT, et au fait que ces dernières années grèves et manifestations n'ont pas entraîné le retrait de réformes décriées, comme la loi travail, les ordonnances Macron, les réformes de la SNCF ou de la fonction publique.

"Un bilan assez difficile", résume David Guerret (Santé, Franche-Comté), estimant que la "question de la restructuration de la CGT se pose réellement".

"On nous prend pour des lapins de trois semaines!", s'est offusquée Fanny Fouques, jugeant "mortifère" la stratégie de son syndicat.

- "Panier percé" -

Au sein de la CGT, des syndicats minoritaires, porteurs d'un contre-projet, avaient estimé d'entrée que Philippe Martinez n'était pas suffisamment "contestataire".

Outre la stratégie, certains militants ont reproché à leur direction un manque d'enthousiasme.

"On n'aborde pas un congrès en disant qu'on est un panier percé et que les trous s'agrandissent!", a lancé une militante en référence aux propos de Philippe Martinez sur les pertes d'adhérents de la CGT. "Il faut jouer la gagne!", a-t-elle ajouté.

Le bureau, c'est-à-dire la nouvelle équipe dirigeante, doit normalement compter 12 personnes, soit deux de plus que l'ancienne équipe, dans un objectif d'ouverture.

En ouvrant le congrès, Philippe Martinez a en effet insisté sur le fait que la CGT devait "donner plus de place" aux jeunes, aux femmes, aux précaires, mais aussi aux auto-entrepreneurs et travailleurs des plateformes. En un mot, à une partie de ceux qui ont endossé des gilets jaunes ces derniers mois...

Certains militants ont aussi pressé la CGT de s'opposer ouvertement à la réforme des retraites, tout en se prononçant "clairement" pour le maintien du système actuel et des régimes spéciaux.

Mais le seul véritable moment de tension a eu lieu en milieu de semaine à l'occasion du vote, dans la confusion, d'un amendement sur le syndicalisme européen, et surtout contre l'avis de la direction.

A été voté le principe que la CGT puisse échanger non seulement avec les organisations affiliées à la Confédération européenne des syndicats (CES) mais aussi avec celles de la Fédération syndicale mondiale (FSM), classée très à gauche et que la CGT a quittée en 1995. Laurent Berger (CFDT) doit prochainement prendre la tête de la CES et son nom n'a pas manqué d'être sifflé au cours de la semaine.

Jeudi soir, au moment de la présentation de la soixantaine de noms de la nouvelle commission exécutive, certains adhérents dont c'est "le premier congrès" ont laissé éclater au micro leur amertume. "Je suis très déçue, je croyais que la CGT c'était une famille, en fait c'est chacun pour sa gueule!", a lâché l'une d'entre elles, Bettina.