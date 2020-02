Pierre-Yves Jeholet boucle deux jours de déplacement à Paris

(Belga) Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a bouclé mardi deux jours de déplacement à Paris au cours desquels il s'est notamment entretenu avec la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, pour discuter de la promotion de la langue française, des réformes prévues au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ainsi que de son prochain sommet en décembre prochain à Tunis.

M. Jeholet a ausi mis ce déplacement dans la capitale française à profit pour rencontrer le secrétaire d'Etat à l'Europe et aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi que le ministre français de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Avec ce dernier, il a notamment abordé les questions de formation des enseignants, le numérique à l'école, la réforme de l'enseignement qualifiant ou encore l'abaissement de l'obligation scolaire notamment, selon un communiqué. "Remettre la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la carte internationale de la Francophonie est un de mes objectifs en tant que ministre-président. La promotion de la langue française est un enjeu primordial et partagé par les différents interlocuteurs. Par ailleurs, j'ai été impressionné par la rapidité et l'ambition des réformes en matière d'éducation par le ministre Blanquer. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la France ont une volonté de travailler davantage ensemble à l'avenir sur des enjeux communs", assure M. Jeholet.