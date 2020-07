Plan européen: Macron invité du JT de TF1 mardi soir

Le président Emmanuel Macron sera mardi l'invité en direct du journal télévisé de 20H de TF1 après l'accord historique des pays de l'UE sur un plan de soutien à leurs économies, a annoncé la chaîne.

"Après l'accord historique conclu entre les 27 pays européens pour un plan de relance, il répondra en duplex de l'Elysée aux questions de Julien Arnaud", a précisé TF1 dans un communiqué.

C'est la deuxième intervention en une semaine d'Emmanuel Macron, après avoir renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet.

Les dirigeants européens sont parvenus mardi à l'aube à un accord sur un plan de relance massif, fondé pour la première fois sur un endettement commun, face à la récession sans précédent qui menace le Vieux continent.

Il aura fallu au total plus de quatre jours et autant de nuits de discussions parfois tendues pour que les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'UE s'accordent sur les modalités de ce plan de 750 milliards d'euros.